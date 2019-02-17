Son Dakika Haberleri: Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.9 (Feat Uras Benlioğlu ve Alper Rende)

Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.9 (Feat Uras Benlioğlu ve Alper Rende)

1 saat önce

Az laf karın doyurmaz 9.bölüm! Uras Benlioğlu ve Alper Rende ile birlikte çok eğlenceli ve günde dair konuları konuşmak için karşınızdayız. Video da konuştuğumuz konularla alakalı yorumları videonun altına yazabilirsiniz.

Az laf karın doyurmaz 9.bölüm! Uras Benlioğlu ve Alper Rende ile birlikte çok eğlenceli ve günde dair konuları konuşmak için karşınızdayız. Video da konuştuğumuz konularla alakalı yorumları videonun altına yazabilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:35 Kaynak: Youtube

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