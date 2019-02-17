Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.9 (Feat Uras Benlioğlu ve Alper Rende)
1 saat önce
Az laf karın doyurmaz 9.bölüm! Uras Benlioğlu ve Alper Rende ile birlikte çok eğlenceli ve günde dair konuları konuşmak için karşınızdayız. Video da konuştuğumuz konularla alakalı yorumları videonun altına yazabilirsiniz.
Az laf karın doyurmaz 9.bölüm! Uras Benlioğlu ve Alper Rende ile birlikte çok eğlenceli ve günde dair konuları konuşmak için karşınızdayız. Video da konuştuğumuz konularla alakalı yorumları videonun altına yazabilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:35 Kaynak: Youtube
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