Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.9 (Feat Uras Benlioğlu ve Alper Rende)

Az laf karın doyurmaz 9.bölüm! Uras Benlioğlu ve Alper Rende ile birlikte çok eğlenceli ve günde dair konuları konuşmak için karşınızdayız. Video da konuştuğumuz konularla alakalı yorumları videonun altına yazabilirsiniz.

Az laf karın doyurmaz 9.bölüm! Uras Benlioğlu ve Alper Rende ile birlikte çok eğlenceli ve günde dair konuları konuşmak için karşınızdayız. Video da konuştuğumuz konularla alakalı yorumları videonun altına yazabilirsiniz.

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