Son Dakika Haberleri: Az Malzeme ?? Az Vakit ?? Hem de Çok Hafif Saray Tatlısı Tarifi

Az Malzeme ?? Az Vakit ?? Hem de Çok Hafif Saray Tatlısı Tarifi

15 dakika önce

Sütlü tatlıların en güzel hali dedirtecek, hem görüntüsü hem de lezzeti ile puanları toplayacak Saray Tatlısını sizler de evlerinizde deneyebilirsiniz.

Sütlü tatlıların en güzel hali dedirtecek, hem görüntüsü hem de lezzeti ile puanları toplayacak Saray Tatlısını sizler de evlerinizde deneyebilirsiniz. Hemen hemen her evde bulunan malzemelerle yapılan bu tatlının en güzel özelliklerinden bir tanesi de hiç fırın kullanılmayacak olması. Herhangi bir ustalık gerektirmeden yapabileceğiniz Saray Tatlısını yaparken bardaktan kolay çıkması için su ile bardağı ıslatmalı ve ondan sonra muhallebiyi dökmelisiniz. Tatlıyı süslemek için biz kenarlarını fındık kırığına batırdık siz isterseniz ceviz kırığı, hindistan cevizi ya da Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Çok zamanınızı almadan kolayca yapabileceğiniz Saray Tatlısı nasıl yapılır? merak ediyorsanız videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:49 Kaynak: Youtube

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