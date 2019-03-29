Son Dakika Haberleri: Az Parayla Çok İş Yaptık"

Az Parayla Çok İş Yaptık"

1 saat önce

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, "Az parayla çok iş yaptık. Bütün bu işleri de belediyeye gelen paralarla yaptık." dedi.

Az Parayla Çok İş Yaptık
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, "Az parayla çok iş yaptık. Bütün bu işleri de belediyeye gelen paralarla yaptık." dedi.

Kaymakam Uzan, ilçedeki kanaat önderleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Uzan, göreve geldiği günden bu yana millete en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

Belediyenin önceki dönemden kalan borcunun büyük kısmını da ödediklerini anlatan Uzan, "SGK, maliye, elektrik ve personel tarafında icralık dosyaların parasını ödeyerek devlet kurumlarına olan borçları yapılandırdık. 51 milyon lira alt yapı projelerine harcadık. Bu paranın yarısı hibedir. Diğer yarısını da kredilendirdik. Bulanık'ın en büyük sorunlarında bir tanesi alt yapıydı. Bununda şuanda yüzde otuzunu tamamladık." dedi.

Gerçekleştirdikleri projelerle ilçenin çehresini değiştirdiklerini anlatan Uzan, şunları kaydetti:

"Az parayla çok iş yaptık. Bütün bu işleri de belediyeye gelen paralarla yaptık. Neden 20 yıldır yapılan hırsızlıkları dile getirmiyorlar. Belediyeye işçi olarak alınan ama hiç bir zaman belediyeye gelmeyen, her ayın 15'inde para alıyorlardı. Belediyenin paralarını festivallerde harcayan, belediyenin yakıtını alıp da pancar sulayanları da biliyoruz. Belediyenin gıda paketlerinin nereye gittiğini iyi biliyoruz. Allah'a çok şükür belediyenin parasını çarçur etmedik ve kimseye de peşkeş çekmedik. Yaptığımız hizmetlerin parasının nereye gittiğini de halkın bilmesi gerekir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:47 Kaynak: AA

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