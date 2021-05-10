Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi - Son Dakika

Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi

10.05.2021 11:33

Son dakika gündem haberi... AKSARAY'da az su tüketen yağ bitkisi türü kanola, Tuz Gölü havzasında çiftinin ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

AKSARAY'da az su tüketen yağ bitkisi türü kanola, Tuz Gölü havzasında çiftinin ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.  Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen kanola tarlaları, birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından da doğal stüdyo olarak kullanıyor.

Tuz Gölü havzasındaki kanoların çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü. Kanola, mısır, pancar ve ay çekirdeğine göre yüzde 70 daha az su tükettiği içinde çiftinin tercihi oldu. Eskil Ziraat Odası Genel Sekreteri Vedat Belgemen, kanolanın su az tüketen ürün olduğu içinde çiftçinin ilgisi çekmeye başladığını belirtti. Belgemen, "Son yıllarda yer altı suların çekilmesiyle   çiftçilerimizi kanola ekimine yönlendirdik. Geçen yıl sözleşmeli olarak 800 dekar kanola ekimi yaptırdık. Verim ve kar marjı yüksek olunca 10 bin dekara çıkan kanola ekimi yer altı sularının yükselmesine ciddi fayda sağlamaya başladı. Gelecek yıl ise  30 ile 40 bin dekar kanolayı hedefliyoruz. Bölgemizde dekara 350 ile 500 kilo verim alıyoruz. Bu da bizim acımazdan ciddi bir verim. Çünkü kanolanın kar marjı yüksek bir ürün olduğu için çiftçilerimizi memnun ediyor" diye konuştu.

Bitkilerle ilgili araştırma yapan Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul da, "Eskil ilçesinde doğada endemik bitkileri fotoğraflıyorduk. Şu anda bir kanola tarlasındayız. Sarı rengin olabildiği kadar hakim olduğu bir tarla. Bize çok güzel bir görsel şölen oluşturuyor. Yoldan geçen araç sahipleri ise bu güzelliği dikkat çekiyor ve çok güzel de fotoğraflar çıkıyor. Biz de araçla geçerken tarlayı görünce kayıtsız kalamadık ve durup fotoğraf çekindik" dedi.


Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi
Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi

Ziraat Odası, Tuz Gölü, Eskil, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın Teröristlerin 4 odalı mağarası böyle görüntülendi! Mehmetçik hepsini imha etti Teröristlerin 4 odalı mağarası böyle görüntülendi! Mehmetçik hepsini imha etti Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti

Son Dakika Haberleri
12:16 "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi
12:11 Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!
11:59 Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?
11:52 Kanepede nakış yapıyordu, üzerine tavan düştü!
11:49 Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın
11:49 Mescid-i Aksa saldırılarına Türkiye'den tepkiler çığ gibi!
11:48 WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak
11:45 Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum
11:43 Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler
11:43 Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?
"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi         
12:16
Otomobilin motoruna giren yılan kafasından tutularak çıkarıldı! Otomobilin motoruna giren yılan kafasından tutularak çıkarıldı!         
12:02
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:51
WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak         
11:48
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?         
11:43
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!         
11:24
2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi         
11:04
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı         
10:40
Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı         
10:18
Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi! Katil koca, doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi! Katil koca, doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti         
10:12
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
17:17
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 12:22:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Az su tüketen kanola, Tuz Gölü havzasında çiftçinin gözdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement