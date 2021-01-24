Az Tehlikeli İş Yerlerinde İsg Zorunluluğu – 31 Aralık 2023'e Ertelendi!

Özne Akademi Genel Müdürü Çağatay Özcan, az tehlikeli iş yerlerindeki iş sağlığı zorunluluğu hakkında bilgi verdi.
Firmaların az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak
üzere üçe ayrıldığını söyledi. Az tehlikeli firmaların 2020 yılında hizmet
alması gerektiğini ancak pandemi nedeniyle bu hizmetin 2024'e ertelendiğini
söyleyen Özcan, firmaların %60'lık kısmının elli kişinin altında, az tehlikeli
sınıfta bulunduğunu ve bu kurumların anaokulu, kreş ve tiyatrolar gibi çeşitli
alanlar olduğunu vurguladı.
İş sağlığı ve güvenliğinin elli kişinin altında olan kurumlarda
oldukça önemli bir husus olduğunu ancak birçok kurumda iş yeri hekiminin olmadığını
belirten Özcan, "Aylık hizmeti kanunen almamız gerekmiyor ama hepimiz şunu
bilelim ki zorunluluk olmasa dahi bu hizmeti bizim gibi firmalardan rahatlıkla
alabilirler, danışmanlık alabilirler." dedi.
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