Az Tehlikeli İş Yerlerinde İsg Zorunluluğu – 31 Aralık 2023'e Ertelendi!

Özne Akademi Genel Müdürü Çağatay Özcan, az tehlikeli iş yerlerindeki iş sağlığı zorunluluğu hakkında bilgi verdi.

Firmaların az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak

üzere üçe ayrıldığını söyledi. Az tehlikeli firmaların 2020 yılında hizmet

alması gerektiğini ancak pandemi nedeniyle bu hizmetin 2024'e ertelendiğini

söyleyen Özcan, firmaların %60'lık kısmının elli kişinin altında, az tehlikeli

sınıfta bulunduğunu ve bu kurumların anaokulu, kreş ve tiyatrolar gibi çeşitli

alanlar olduğunu vurguladı.

İş sağlığı ve güvenliğinin elli kişinin altında olan kurumlarda

oldukça önemli bir husus olduğunu ancak birçok kurumda iş yeri hekiminin olmadığını

belirten Özcan, "Aylık hizmeti kanunen almamız gerekmiyor ama hepimiz şunu

bilelim ki zorunluluk olmasa dahi bu hizmeti bizim gibi firmalardan rahatlıkla

alabilirler, danışmanlık alabilirler." dedi.