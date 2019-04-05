Az ya da Orta Düzey Alkol Tüketimi Bile Felç Riskini Artırıyor

Çin'de yürütülen bir araştırma az ya da orta miktarda alkol tüketiminin bile yüksek tansiyonu ve felç riskini artırdığını ortaya koydu.

Çin'de yürütülen bir araştırma az ya da orta miktarda alkol tüketiminin bile yüksek tansiyonu ve felç riskini artırdığını ortaya koydu.



Çinli ve İngiliz bilim adamlarının yürüttüğü çalışmada 10 yıl boyunca 500 bin Çinlinin yaptıkları egzersiz ve tükettikleri alkol miktarı gibi sağlık verileri incelendi.



Çalışma sonucunda günde bir ya da iki kadeh alkol tüketiminin felç riskini yüzde 10-15, günde dört kadeh alkollü içki tüketmenin felç riskini yüzde 35 artırdığı tespit edildi.



Oxford Üniversitesinden Prof. Richard Peto, şarap ya da biranın bazı koruyucu etkileri olduğu iddialarının artık bilimsel olarak geçersiz olduğunu ifade etti.



Cambridge Üniversitesinden Dr. Stephen Burgess, uzun süreli ve yüksek miktarda alkollü içki tüketiminin sağlığa zararlı olduğunun zaten bilindiğini söyledi. Araştırmaya göre, az alkol tüketiminin kalp için faydalı olmadığını belirten Burgess, aksine az miktarda alkollü içki tüketiminin felç geçirme riskini artırdığını söyledi.



Uzmanlar alkol tüketiminin sınırlandırılması gerekliliğine işaret etti.



Çalışmanın bulguları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.



Geçen yıl yayımlanan Hastalıkların Küresel Yükü araştırmasında alkolün sağlığa zarar vermeden tüketilmesini sağlayacak güvenli bir ölçünün olmadığı tespit edilmişti.

195 ülkede alkol kullanımı ile hastalıklar arasındaki ilişkinin ele alındığı araştırmada, az miktarda düzenli alkol tüketenlerin kanser, organ yetmezliği ve alkole bağlı diğer hastalıklara yakalanma riskinin hiç tüketmeyenlere kıyasla arttığı yönünde bulgulara ulaşılmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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