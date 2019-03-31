Son Dakika Haberleri: Aza Adayı Oy Kullandıktan Sonra Kalp Krizi Geçirdi

Aza Adayı Oy Kullandıktan Sonra Kalp Krizi Geçirdi

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oy kullandıktan sonra başka bir sandıkta görevli olan kızını görmek isteyen aza adayı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aza Adayı Oy Kullandıktan Sonra Kalp Krizi Geçirdi, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oy kullandıktan sonra başka bir sandıkta görevli olan kızını görmek isteyen aza adayı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Serinevler Mahallesi Şehit İsmet Kayar İlkokulunda 1124 nolu sadıkta oyunu kullanan Ferramuz Merdan, aynı okulda bulunan başka bir sandıkta görevli kızını görmek istediği sırada fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahaleyi muhtar adayı İbrahim Gögebakan'ın sağlıkçı kardeşi Mehmet Gögebakan'ın yaptığı Merdan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ferramuz Merdan'ın 2014 yılında Serinevler Mahallesi'nde muhtar seçilen Mustafa Yüksel'in azalarından olduğu, bu seçimde yine aza adayı olduğu öğrenildi. Merdan'ın kalp rahatsızlığı bulunduğu ve daha önceden by pass ameliyatı olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:32 Kaynak: İHA

Gaziantep, Kalp Krizi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı Oyunu Beykoz'da Kullanan Bakan Pekcan: Hepimize Hayırlı Uğurlu Olsun Türkücü Aydın Aydın, Oy Kullanmaya Sazıyla Geldi Kütahyalı Taksiciden Örnek Davranış! Şehit Ailelerinden Para Almadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 19:05:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aza Adayı Oy Kullandıktan Sonra Kalp Krizi Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]