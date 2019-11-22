Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han AA'yı ziyaret etti

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han, görüşmenin sonunda Kazancı'ya hediye takdim etti.

Han ve beraberindeki heyeti, AA Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı ve Genel Mu¨du¨ru¨ Şenol Kazancı ağırladı.

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı 'na (AA) nezaket ziyaretinde bulundu.

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