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Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han AA'yı ziyaret etti
6 saat önce
Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı'na (AA) nezaket ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:27 Kaynak: AA
Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı'na (AA) nezaket ziyaretinde bulundu.
Han ve beraberindeki heyeti, AA Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı ve Genel Mu¨du¨ru¨ Şenol Kazancı ağırladı.
Kazancı, Han'ı AA'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han, görüşmenin sonunda Kazancı'ya hediye takdim etti.
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