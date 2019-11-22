Son Dakika Haberleri: Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han AA'yı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han AA'yı ziyaret etti - Son Dakika

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han AA'yı ziyaret etti

6 saat önce

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı'na (AA) nezaket ziyaretinde bulundu.

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han AA'yı ziyaret etti, System.String[]

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı'na (AA) nezaket ziyaretinde bulundu.

Han ve beraberindeki heyeti, AA Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı ve Genel Mu¨du¨ru¨ Şenol Kazancı ağırladı.

Kazancı, Han'ı AA'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han, görüşmenin sonunda Kazancı'ya hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı, Kazancı, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:27 Kaynak: AA
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