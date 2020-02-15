Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han'dan Malezya'ya övgü Açıklaması - Son Dakika

KUALA Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Malezya'nın Hindistan'ın baskılarına rağmen Keşmir meselesinde cesur bir tutum sergilediğini belirtti.

Malezya ziyareti kapsamında Başbakan Mahathir Muhammed, Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ve Halkın Adaleti Partisi Genel Başkanı Enver İbrahim ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Han, Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) Genel Merkezi'nde konuşma yaptı.

Malezya Parlamentosunun "Keşmir ile Dostluk Grubu" kurmasını çok olumlu bulduğunu hükümet yetkililerine bildirdiğini aktaran Han, "Umarız bu hamle, parlamentoda Keşmir üzerine meclis toplantısını da beraberinde getirir." diye konuştu.

Keşmir halkının 72 senedir "işgalci" Hindistan tarafından gayri insani muamelelere maruz kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Han, "Keşmir halkı çatışma veya savaş istemiyor. Bağımsızlık haklarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde tanınmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Malezya'nın Keşmir sorunundaki çözüm yanlısı rolüne övgüde bulunan Han, "Keşmir ile alakalı duruşunu geri çekmesi yönünde Hindistan'ın baskılarına boyun eğmediği için Malezya'yı tebrik ediyorum. Malezya, Keşmir davasını cesur bir şekilde destekliyor ve Malezya örneği gösteriyor ki dünya milletleri, bedeli ne olursa olsun yabancı işgali altındaki insanların haklarını korumayı ve adaleti desteklemelidir." dedi.

Azad Cammu ve Keşmir lideri, MAPIM bünyesinde bu yıl "Malezya-Keşmir Kültür Merkezi" yapılanmasının kurulmasını takdirle karşıladığını da sözlerine ekledi.