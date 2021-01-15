Azad Cammu ve Keşmirli siyasetçi, Çavuşoğlu'na Keşmir konusundaki açıklaması dolayısıyla teşekkür etti - Son Dakika

Azad Cammu ve Keşmirli siyasetçi, Çavuşoğlu'na Keşmir konusundaki açıklaması dolayısıyla teşekkür etti

15.01.2021 12:53
Azad Cammu ve Keşmirli siyasetçi, Çavuşoğlu'na Keşmir konusundaki açıklaması dolayısıyla teşekkür etti, System.String[]

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 30'a yakın partinin birleşmesiyle oluşturulan Tüm Partiler Hürriyet Konferansı-Mirvaiz'in (APHC-M) Pakistan'ın Azad Cammu ve Keşmir bölgesindeki temsilcisi Seyid Faiz Nakşibendi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Keşmir konusundaki gerçekçi ve...

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 30'a yakın partinin birleşmesiyle oluşturulan Tüm Partiler Hürriyet Konferansı-Mirvaiz'in (APHC-M) Pakistan'ın Azad Cammu ve Keşmir bölgesindeki temsilcisi Seyid Faiz Nakşibendi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Keşmir konusundaki gerçekçi ve cesur açıklaması dolayısıyla teşekkür etti.

Nakşibendi, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, Cammu Keşmir halkının Türk halkına ve hükümetine Keşmir sorununun barışçıl uzlaşı ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda çözümüne yönelik güçlü duruşu için müteşekkir olduğunu belirtti.

Nakşibendi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Çavuşoğlu'nun ortak açıklamalarında Keşmir halkına gösterdiği dayanışmadan ötürü bölge halkının memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'e 900 bin asker konuşlandırdığının altını çizen Nakşibendi, Yeni Delhi yönetimi tarafından Keşmir'in dünya üzerinde en çok askerin bulunduğu bölgeye dönüştürüldüğüne dikkati çekti.

Nakşibendi, Hint birliklerinin toplu, sistematik ve en ağır insan hakları ihlallerinde bulunduğunu vurgulayarak, bölgede gözaltında tutulan siyasetçiler dolayısıyla Hindistan'ı kınadığını bildirdi.

Hindistan'ın bir taraftan masum Keşmirlileri öldürdüğünü, diğer taraftan Keşmir'in demografik statüsünü değiştirdiğini ifade eden Nakşibendi, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Hindistan'dan ilgili BM kararlarını bir an önce uygulamasını istemesi çağrısında bulundu.

Nakşibendi, Bakan Çavuşoğlu'na Keşmir konusundaki gerçekçi ve cesur açıklaması dolayısıyla teşekkür etti.

Çavuşoğlu, 13 Ocak'ta İslamabad'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısındaki konuşmasında, "Özellikle insan hakları ihlalleri ve buradaki demografik değişikliklerle ilgili olarak, Keşmirli kardeşlerimizin arkasında, onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tek taraflı atılacak adımların durumu daha da komplike hale getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Nakşibendi, Hindistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azad Cammu ve Keşmirli siyasetçi, Çavuşoğlu'na Keşmir konusundaki açıklaması dolayısıyla teşekkür etti - Son Dakika


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