Azad Keşmir'de toprak kayması
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Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinde bir köyde toprak kayması nedeniyle bir evin çökmesi sonucu aynı aileden yedi kişi yaşamını yitirdi.
Pakistan Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:28 Kaynak: AA
'ın Azad Keşmir bölgesinde bir köyde toprak kayması nedeniyle bir evin çökmesi sonucu aynı aileden yedi kişi yaşamını yitirdi.
Bölge polisi sözcüsü Raja Zülkarneyn, Keşmir'de Pakistan ve Hindistan
kontrolündeki bölgeleri ayıran Kontrol Hattı'nın batısındaki Ravla Kot bölgesine bağlı Ajira köyünde meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan bir evde yaşayan beşi çocuk yedi kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Köydeki iki evin daha hasar gördüğü ancak diğer evlerdeki hasarın can kaybına yol açmadığı kaydedildi.
Pakistan'da muson yağışlarının görüldüğü temmuz ve ağustos aylarında sel baskınlarına ve özellikle dağlık ve engebeli bölgelerde sellerin yol açtığı toprak kaymalarına sıkça rastlanıyor.
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