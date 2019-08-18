Son Dakika Haberleri: Azad Keşmir'de toprak kayması
Son Dakika Güncel Haber

Azad Keşmir'de toprak kayması

13 dakika önce

Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinde bir köyde toprak kayması nedeniyle bir evin çökmesi sonucu aynı aileden yedi kişi yaşamını yitirdi.

Azad Keşmir'de toprak kayması, System.String[]
Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinde bir köyde toprak kayması nedeniyle bir evin çökmesi sonucu aynı aileden yedi kişi yaşamını yitirdi.
Bölge polisi sözcüsü Raja Zülkarneyn, Keşmir'de Pakistan ve Hindistan kontrolündeki bölgeleri ayıran Kontrol Hattı'nın batısındaki Ravla Kot bölgesine bağlı Ajira köyünde meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan bir evde yaşayan beşi çocuk yedi kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Köydeki iki evin daha hasar gördüğü ancak diğer evlerdeki hasarın can kaybına yol açmadığı kaydedildi.
Pakistan'da muson yağışlarının görüldüğü temmuz ve ağustos aylarında sel baskınlarına ve özellikle dağlık ve engebeli bölgelerde sellerin yol açtığı toprak kaymalarına sıkça rastlanıyor.
Hindistan, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



127 yıldır su baskınına uğrayan o camiyi yine su bastı!
Ayakları her şeyi Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar Benzersiz bir vaka! 3 ayda 2 kez doğum yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 11:41:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azad Keşmir'de toprak kayması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]