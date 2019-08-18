Azad Keşmir'de toprak kayması

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127 yıldır su baskınına uğrayan o camiyi yine su bastı!

Ayakları her şeyi

Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar

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