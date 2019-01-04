Azad Toptik Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'da forma giyen 19 yaşındaki Türk kanat oyuncusu Azad Toptik'i kadrosuna kattı.





Kasımpaşa, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'da forma giyen 19 yaşındaki Türk kanat oyuncusu Azad Toptik'i kadrosuna kattı.



Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.



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