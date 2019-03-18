Son Dakika Haberleri: Azade Ay, "18 Mart 1915 Destanın Yaradılış Tarihidir"

Azade Ay, "18 Mart 1915 Destanın Yaradılış Tarihidir"

28 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, 18 Mart 1915'in Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte, inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihi olduğunu söyledi.

Azade Ay,
DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, 18 Mart 1915'in Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte, inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihi olduğunu söyledi.

Baro Başkanı Avukat Azade Ay yayınladığı mesajda "18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte, inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Türk Milleti, bu zafer ile Dünya tarihinin seyrini değiştirmiş, varoluş mücadelesine bir mihenk taşı dikmiştir. Bu Büyük Zaferin 104.yıldönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını, vatan uğruna bu güne değin canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anarken, tek bir vatan evladı kalana kadar, Çanakkale'nin asla geçilemeyeceğine söz veririz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:52 Kaynak: İHA

Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Roma Dönemine Ait Tarihi Mimari Yapıyı İnternetten 150 Liraya Satışa Çıkardılar Müteahhitler, Fikirtepe'de Arapları da Dolandırdı Eylem İpek Şafak'tan Bomba İddia: Serdar Ortaç ve Chole Loughnan Boşanıyor Dünyaca Ünlü Saat Markası Swatch, Sikayetvar.com'a Dava Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:20:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azade Ay, "18 Mart 1915 Destanın Yaradılış Tarihidir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]