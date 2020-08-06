Azalan kan bağışını artırmak için destek çalışmaları - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve havaların ısınması nedeniyle azalan kan bağışını artırmak amacıyla Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi ve gönüllülerce çalışma yürütülüyor.

Türk Kızılay kan bağışı aracında görevli Dr. Musa Yılmaz, AA muhabirine, vatandaşların Kovid-19 salgını nedeniyle kan bağışı yapmaktan çekindiğini söyledi.

Türk Kızılayın en önemli önceliğinin kan bağışçılarının, kan alıcılarının ve çalışanlarının güvenliği olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ülkemizde normalleşme çalışmalarının sürdürüldüğü bu günlerde insanlarımız kan ve kök hücre bağışında bulunmaktan çekinmemeli. Kan bağışı güvenli bir süreçtir ve Türk Kızılay sadece bağış sırasında kendisini sağlıklı ve iyi hisseden ve kan bağışına ait uygunluk şartlarını karşılayan kişilerden bağış kabul etmektedir." dedi.

El Veren İnsan Derneği (ELVİNDER) Başkanı Yeşim Gürsoy da kan bağışına destek olabilmek ve Türk Kızılay ile farkındalık oluşturmak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Salgın döneminin getirdiği sıkıntılardan dolayı kan stoklarındaki azalmanın baş göstermesi üzerine destek olabilmek için kan bağışı aracıyla 10 mahalleden 100 ünite kan bağışı hedeflediklerini anlatan Gürsoy, "Kök hücrenin ve organ bağışının hepimiz için ne kadar önemli olduğunu, her an bizim de aynı ihtiyaca maruz kalabileceğimizi ortaya koymak istedik. Ağustos ayı Kızılay için en zor aylardan biri. Bilinçli bir organizasyonla Kızılayın kan stoklarını rahat şekilde doldurabilmesi, hatta kan bağışçılarına randevu vererek kan alınabilecek seviyelere gelebilmesi mümkün ama bunun için bilinçlendirme ve eğitime ihtiyaç var. Bu konuda örnek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.