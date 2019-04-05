Azdavay Belediye Başkanı Civelek Göreve Başladı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde dördüncü defa AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Osman Nuri Civelek, görevine başladı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde dördüncü defa AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Osman Nuri Civelek, görevine başladı.



Civelek, yeniden göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Başladığımız projelerimize devam edeceğiz. Azdavaylılar bana dördüncü dönemde de görev vererek onurlandırdı. Bu vefa borcumu daha fazla çalışarak ödemeye çalışacağım." dedi.



AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü de Civelek'i kutlayarak "Önceki dönemlerdeki çalışmaları göz önünde bulundurularak ilçe, il, genel merkez ile AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla üç dönem kuralını delerek dördüncü defa aday gösterildi. Başkanımız, dördüncü kez bu göreve seçildi. Kendisinin her zaman yanında olacağız." diye konuştu.



Törene Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar ile AK Parti ilçe yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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