Azdavay Belediyesinden öğrencilere Ilgaz'da kayak eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azdavay Belediyesinden öğrencilere Ilgaz'da kayak eğitimi - Son Dakika

Azdavay Belediyesinden öğrencilere Ilgaz'da kayak eğitimi

6 saat önce

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde belediyenin başlattığı "Eğitime Destek Projesi" kapsamında öğrencilere, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi veriliyor.

Azdavay Belediyesinden öğrencilere Ilgaz'da kayak eğitimi, System.String[]

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde belediyenin başlattığı "Eğitime Destek Projesi" kapsamında öğrencilere, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi veriliyor.

İlçedeki okullarda 4 ve 8'inci sınıfta öğrenim gören 36 öğrenci, yarıyıl tatilinde 135 kilometre uzaklıktaki llgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'ne götürülerek kayak eğitimi almaları sağlanıyor.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, kayak eğitimi alan öğrencileri ziyaret ederek onlara çikolata ikram etti.

Yarıyıl tatilinin öğrenciler açısından verimli geçmesini istediklerini, Kaymakamlığın da desteğiyle güzel bir proje geliştirdiklerini dile getiren Civelek, isteyen öğrencilere kayak eğitimi verildiğini; onların ulaşım, kayak takımı ve elbisesi ile yeme içme gibi tüm giderlerini karşıladıklarını anlattı.

Gençliğinde imkansızlıktan, şimdi ise yoğunluktan kayak eğitimi alma imkanı bulamadığını belirten Civelek, "Bu yüzden Azdavay'daki öğrenciler çok şanslı. Bu proje bundan sonra her sene devam edecek." dedi.

Civelek, öğrenciler için farklı projeleri bulunduğuna işaret ederek, "Belediyemizce geçen yıl yine 4 ve 8'inci sınıf öğrencilerini kapsayan başka bir projeye imza atmıştık. Yaz tatilinde yüzme bilmeyen öğrencilere Kastamonu'daki yüzme havuzunda eğitim verilmişti. Bu projemiz bu yıl da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kayak Merkezi, Kastamonu, Azdavay, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:08:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azdavay Belediyesinden öğrencilere Ilgaz'da kayak eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]