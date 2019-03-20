Son Dakika Haberleri: Azdavay'da Okul Yararına Kermes

Azdavay'da Okul Yararına Kermes

1 saat önce

Azdavay 75.Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından okul yararına kermes düzenlendi.

Azdavay'da Okul Yararına Kermes, System.String[]
Azdavay 75.Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından okul yararına kermes düzenlendi.

Azdavay Belediyesi çay bahçesinde düzenlenen kermese, Kaymakam Celal Nuri Kofoğlu, Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Okul aile birliği yönetiminden Yılmaz Tilki, yaptığı açıklamada, okul yararına her yıl kermes düzenlediklerini söyledi.

Kermese ilgiden memnun olduklarını dile getiren Tilki, "Kermesin düzenlenmesinde emeği geçen Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, siyasi parti temsilcilerimize, okul yönetimi ile öğretmenlerimize ve bize destek olan esnaflarımızla velilerimize teşekkür ederiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:32 Kaynak: AA

Azdavay, Güncel
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