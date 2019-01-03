Son Dakika Haberleri: Azdavay'da Üreticilere Tohum Dağıtıldı

Azdavay'da Üreticilere Tohum Dağıtıldı

51 dakika önce

Kastamonu'nun Azdavay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Azdavay'da Üreticilere Tohum Dağıtıldı, System.String[]
Kastamonu'nun Azdavay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yem bitkisi tohumu dağıtıldı.


İlçe Müdürlüğü tarafından üreticilere 3 ton yazlık fiğ tohumu ve 1,5 ton yonca tohumu dağıtımı yapıldı. Havanın soğuk olmasına rağmen gün boyu aralıklarla tohum dağıtımına devam edildi.


İlçe Müdürü Ercan Tosunoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılı içinde iki ton fiğ tohumu temini gerçekleştirdiklerini ifade etti.


İlginin yoğun olmasından dolayı talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyen Tosunoğlu, tohum dağıtımının ilerleyen günlerde devam edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:21 Kaynak: AA

Kastamonu, Azdavay, Güncel
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