Azdavay ilçesinden Milli Dayanışma Kampanyasına 300 bin lira destek - Son Dakika

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında bir ayda 300 bin lira bağış toplandı.

Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dar gelirli vatandaşlar ile salgından etkilenen kesimlerin desteklenmesi için 30 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını hatırlattı.

Azdavay ilçesi olarak bu çağrıya kulak verip kampanyaya maddi destek göstermeyi kendilerine milli bir görev edindiklerini anlatan Aydoğan, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Azdavay ilçesi olarak kampanyanın otuzuncu gününde SMS bağışları hariç 300 bin lira bağış miktarını geçmiş bulunmaktayız. Kastamonu'nun küçük ve şirin ilçesi olan Azdavayımızın nüfusu merkez 3 bin, köyler 4 bin olmak üzere 7 bindir. Ancak ilçemizin vatandaşlarının geniş gönülleri ve özverili tutumları ile bağış kampanyamızdaki sesimize kulak vermeleri bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir."

Kampanyanın mili dayanışma ruhu içerisinde başlatıldığını ifade eden Aydoğan, "Bu kampanya ilçemizdeki tüm insanların ortak katkı sunduğu bir kampanyadır. Kampanyamıza verdikleri desteklerden dolayı iş adamlarımıza, mermer ocaklarına, fabrikalara, kamu kurum ve kuruluş personellerimize, sivil toplum örgütlerine, muhtarlarımıza,siyasi partilerin ilçe başkanlarımıza ve Azdavaylı tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.