Azer'in kazada ölümünde sanık avukatından 'sürücü boyu' savunması - Son Dakika
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Azer'in kazada ölümünde sanık avukatından 'sürücü boyu' savunması

6 saat önce

BURSA'da, sokakta oynayan 6 yaşındaki Azer Şenol'u, otomobiliyle ezerek ölümüne neden olduğu suçlamasıyla 25 yıl hapsi istenen tutuklu sanık Hülya Akgün'ün (43) avukatı Hakan Gündoğdu, kazaya, müvekkilinin 1.50 santim olan boyunu gerekçe gösterdi.

Azer'in kazada ölümünde sanık avukatından 'sürücü boyu' savunması, System.String[]
BURSA'da, sokakta oynayan 6 yaşındaki Azer Şenol'u, otomobiliyle ezerek ölümüne neden olduğu suçlamasıyla 25 yıl hapsi istenen tutuklu sanık Hülya Akgün'ün (43) avukatı Hakan Gündoğdu, kazaya, müvekkilinin 1.50 santim olan boyunu gerekçe gösterdi. Avukat, müvekkilinin boyunun 1.50 santim olduğunu belirterek, "Müvekkilim, aracın şoför mahallindeki koltuğa oturduğunda boyu nedeniyle çocuğu görememiştir"dedi

Kaza, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde geçtiğimiz Haziran ayında meydana geldi. Hülya Akgün,16 SHE 62 plakalı otomobiliyle sokakta oynayan Azer Şenol'a çarptı. Kazaya tanık olan Azer ailesinin tepki gösterdiği sürücü, paniğe kapılarak otomobili sürmeye devam etti.  Azer Şenol'un üzerinden geçti. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan Hülya Akgün, tutuklandı.

Hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu olası kasıtla öldürmek' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istenmiyle dava açılan 2 çocuk annesi Hülya Akgün'ün yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Hülya Akgün, ölen çocuğun annesi Songül Şenol ve babası İrfan Şenol ile taraf avukatları katıldı. Önceki duruşma verdiği ifadelerini tekrarlayan Akgün, "Olay günü bir akrabamızı ziyarete gitmiştim. Aracımla köşeyi döndüm. 10-20 metre gittikten sonra insanlar sandalye ile bana hücum etti. Daha sonra aracımla ilerleyip, köşeyi dönünce eşimi aradım. Benim de çocuklarım var, böyle bir şey niye yapayım?" dedi.

'BENİM ÇOCUĞUM ÖLDÜ, NE ÖZÜRÜ'

Sanık Hülya Akgün'ün acılı aileden özür dilemesi üzerine, anne Songül Şenol, "Benim çocuğum öldü. Bu neyin özürü?" diyerek, tepki gösterdi.

Daha sonra mütalaası sorulan savcı, sanığın 'Çocuğu olası kasıtla öldürmek' suçundan 25 yıl hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı Hakan Gündoğdu ise müvekkilinin boyunun 1.50 santim olduğunu vurgulayarak, "Müvekkilim, aracın şoför mahalindeki koltuğa oturduğunda boyu nedeniyle, çocuğu görememiştir. Ayrıca kaza sırasında çocuğun üzerinden geçmiş ise, çocuktan akan kanın olay yerinde ve lastiğinde iz bulunması gerekirdi. Kendisi, plastik sandalyeyle saldırıldığından paniğe kapılarak, olay yerinden ayrılmış ve ilerleyen saatlerde polise giderek teslim olmuştur.  Kazanın 'taksirle ölüme neden olmak' şeklinde değerlendirilmesini ve tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hülya Akgün'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


- Bursa
Hülya Akgün, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
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