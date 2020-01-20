Azerbaycan, 20 Ocak şehitlerini 30. yıl dönümünde resmi törenle andı - Son Dakika

Azerbaycan'da 1990 yılında yaşanan ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak katliamının şehitleri düzenlenen resmi törenle anıldı.



Azerbaycan'da 20 Ocak 1990 yılında dönemin Sovyet güçlerinin Bakü'ye girmesi sonucu yaşanan faciada hayatını kaybedenler, 30. yıl dönümü yapılan resmi törenle anıldı. Sabah erken saatlerden başlayan anma törenine Azerbaycan'ın birçok yerinden gelen vatandaşlar katıldı. Şehitlik ziyareti için başkent Bakü ve Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinden gelenler, şehitlik önünde uzun kuyruklar oluşturarak mezarlara kırmızı karanfiller bıraktı. Katliamın 30. yıl dönümünde şehit olanların anısına saat 12.00'da trafik akışı da 1 dakika süreyle durduruldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hükümet yetkilileri, milletvekilleri ve diplomatlar da Şehitler Hiyabanı'na gelerek 20 Ocak faciasında hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret edip şehitlik anıtına çelenk bıraktı.



Bayraklar yarıda



Hazar Denizi kıyısındaki gemiler, metro trenleri, trenler ve otobüsler siren ve kornalar ile şehitleri anarken, askeri kışlalarda ve devlet dairelerinde bayraklar yarıya indirildi. Yoğun katılım ve güvenlik nedeniyle şehitliğe çıkan bütün sokaklar ulaşıma kapatıldı. Dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için Azerbaycan'ın yabancı ülkelerdeki büyükelçilikleri, diplomatik temsilcilikleri ve Azerbaycan toplulukları tarafından da anma törenleri yapıldı.



Şehitleri ziyarete gelen Fahredin Yarıyev, "1990'da yaşanan bu facia bizi çok derinden üzdü ve biz buraya gelmeye borçluyuz. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kanlı facia hiçbir zaman unutulmayacak. Şehitlerimiz halk için kendini feda etmiş ve bağımsızlığının kazanılması için büyük katkıları oldu" ifadelerini kullandı.



Karabağ Gazisi Ağakerim Azimov da, "Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Biz 30 yıldır şehitlerimizi ziyaret ediyoruz ve hiçbir zaman şehitlerimizi unutmayacağız" dedi.



20 Ocak katliamı



Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için mücadele ettiği Ocak 1990'da, Azerbaycan'a karşı toprak iddia eden Ermenistan'ın işgalci girişimlerinden ve dönemin SSCB yönetiminin söz konusu olaya göz yumduğunu belirten Bakü halkı, meydanlara çıkarak tepki göstermişti. 19-20 Ocak 1990 gecesi öncesi olağanüstü hal ilan edilmeden, dönemin SSCB ordusu Azerbaycan'a askeri operasyonlar düzenlemişti. Yaşanan olayda 137 kişi hayatını kaybetmiş, 744 kişi ağır yaralanmış ve 841 kişi ise yasa dışı olarak gözaltına alınmıştı. - BAKÜ