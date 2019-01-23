Azerbaycan 2019'da Tanap ile Doğalgaz Sevkiyatını İki Katına Çıkarmayı Planlıyor
1 saat önce
Azerbaycan kamu petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR’ın sözcüsü İbrahim Ahmedov, Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile yapılan gaz sevkiyatını 2019’da iki katına çıkarmayı planladıklarını söyledi. Ahmedov, TANAP üzerinden yapılan sevkiyatın bu yıl 2 milyar metreküp seviyesine yükseleceğini söyledi. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı […]The post Azerbaycan 2019’da TANAP ile doğalgaz sevkiyatını iki katına çıkarmayı planlıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Azerbaycan
kamu petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR'ın sözcüsü İbrahim Ahmedov, Azeri doğalgazını Türkiye
üzerinden Avrupa
'ya taşıyan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile yapılan gaz sevkiyatını 2019'da iki katına çıkarmayı planladıklarını söyledi.
Ahmedov, TANAP üzerinden yapılan sevkiyatın bu yıl 2 milyar metreküp seviyesine yükseleceğini söyledi.
TANAP, Güney Kafkasya
Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek, Azerbaycan'ın Hazar Denizi
'ndeki Şah Deniz 2 doğalgaz sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazı öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşıyacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:12
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