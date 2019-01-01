Azerbaycan 2019'u Coşkuyla Karşıladı
1 saat önce
Azerbaycan 2019'u coşkuyla karşıladı.
Azerbaycan
2019'u coşkuyla karşıladı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü
'de yeni yıl ve "31 Aralık
Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü" kutlamaları yapıldı. Başkent Bakü'de binlerce vatandaş, havai fişek gösterisini izlemek ve 2019'un gelişini kutlamak için Hazar Denizi
sahilindeki Milli Park'ta toplandı. Yerel saatlerin 00.00'ı göstermesiyle kutlamalar yerini havai fişek gösterisine bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren havai fişek gösterisi şehrin bir çok yerinden izlendi.
Azerbaycan'da yeni yıl dolayısıyla 5 gün resmi tatil ilan edildi. - BAKÜ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:00 Kaynak: İHA
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