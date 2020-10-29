Azerbaycan, 30 Ermenistan askerinin cesedini iade etti - Son Dakika

Azerbaycan, 30 Ermenistan askerinin cesedini iade etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, çatışmalarda hayatını kaybeden ve Azerbaycan'ın kontrolündeki bölgelerde kalan 30 Ermenistan askerinin cesedinin ve 2 yaşlı şahsın Ermenistan'a iade edildiğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, çatışmalarda hayatını kaybeden ve Azerbaycan'ın kontrolündeki bölgelerde kalan 30 Ermenistan askerinin cesedinin ve 2 yaşlı şahsın Ermenistan'a iade edildiğini bildirdi. Hacıyev, Ermenistan'ın daha önce cesetlerini almak istemediğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun girişimleri sonucu iadenin gerçekleştiğini belirtti. Cesetlerin iki ülke sınırında, Gazah-Tovuz istikametinde iade edildiğini bildiren Hacıyev, "Ermenistan ordusunun subay ve askerlerinden oluşan 30 ceset ve 2 yaşlı sivil iade edildi." dedi. Hacıyev, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'ya ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine teşekkür etti.

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