Azerbaycan'a bir destek de Turgutlu'dan - Son Dakika

Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı Tovuz'a düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askere başsağlığı dileyerek, Ermenistan'ı sert bir dille uyardı. Kağba, tüm Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, Ermenistan'ın ayağını denk alması gerektiğini söyledi.

Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepkiler devam ediyor. Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba da bir açıklama yaparak Ermenistan'ı sert bir dille uyardı. Kağba açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit olmuş ve masum Tovuz halkına saldırı düzenlenmiştir. Azerbaycan ve Ermenistan devlet sınırının Tovuz bölgesine saldırı her zaman arkadan vurmaktan vazgeçmeyen Ermenistan tarafından 12 Temmuz'da yapılmıştır. Ermenistan iddia ediyor ki güya Azerbaycan UAZ'lar ile Ermenistan'a saldırmış daha sonra Ermenistan karşılık vermiştir. Bu çok gülünç bir iddiadır. Şayet Azerbaycan saldırı düzenleseydi UAZ ile değil kendi ordusunun arsenallarıyla saldırı düzenlerdi ve Ermenistan diye bir toprak kalmazdı. Türkiye olarak her zaman dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın da söylediği gibi Ermenistan ayağını denk almalıdır. Türk ordusu her zaman Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan'a girelim dediği vakit nasıl ki Azerbaycan bağımsızlığında 1990 yılında gönüllü ordumuzla Azerbaycan'ın yanındaysak bugünde milyonlar ile Azerbaycan'ın yanındayız." - MANİSA