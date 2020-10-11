Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
11.10.2020 17:28
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi ile Küresunniler Derneği tarafından, "Azerbaycanlı gardaşlarımızın haklı davalarında yanındayığ" sloganıyla Azerbaycan'a destek için araçlarla konvoy oluşturularak şehir turu atıldı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi ile Küresunniler Derneği tarafından, "Azerbaycanlı gardaşlarımızın haklı davalarında yanındayığ" sloganıyla Azerbaycan'a destek için araçlarla konvoy oluşturularak şehir turu atıldı.
Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki gösteren vatandaşlar, organize edilen etkinliğe katılmak için Kale yolu üzerinde toplandı.
Kent merkezinden geçilerek İpekyolu ilçesine bağlı Suvaroğlu Caddesi sonuna kadar devam eden konvoyda Azerbaycan ve Türk bayrakları açıldı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
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