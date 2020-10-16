Azerbaycan'a destek için bayrak dağıttılar - Son Dakika

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği (İKSAD) tarafından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Azerbaycan bayrakları dağıtıldı.

İKSAD Global Emlak Grubu danışmanı Talat Demirocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan tarafından 30 yıldır uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olarak işgal altında olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını, şu anki mücadelesinin kendi topraklarını işgalden kurtarmak olduğunu belirten Demirocak, bu haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olduklarını ve bu sebeple de ülke genelinde bin Azerbaycan bayrağı dağıttıklarını sözlerine ekledi.