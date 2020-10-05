Azerbaycan'a destek için Iğdır'da konvoy oluşturuldu - Son Dakika

Azerbaycan'a destek için Iğdır'da konvoy oluşturuldu

Azerbaycan'a destek için Iğdır'da konvoy oluşturuldu Iğdır'da sosyal medya vasıtası ile bir araya gelen vatandaşlar 'Azerbaycan'a destek' amacıyla konvoy oluşturdu, korna çaldı.

Azerbaycan'a destek için Iğdır'da konvoy oluşturuldu

IĞDIR - Iğdır'da sosyal medya vasıtası ile bir araya gelen vatandaşlar 'Azerbaycan'a destek' amacıyla konvoy oluşturdu, korna çaldı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıların üzerinden 7 gün geçmesine rağmen çatışmalar devam ediyor. İlk günden beri Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını ve Azerbaycan topraklarını işgal etmesine tepki gösteren Iğdırlı vatandaşlar, Vali Yolu Caddesi'nde bir araya geldi. Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu atan vatandaşlar, "Karabağ Azerbaycan'ındır" sloganları attı.

Binlerce vatandaşın ve çok sayıda aracın katıldığı etkinliğe, polisler de siren çalarak destek verdi. Evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar konvoya selam vererek Türkiye -Azerbaycan bayrakları astı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar Ermeniler tarafından katledilen Şehit Türkler Anıtı'nın önüne konvoy şeklinde gelerek etkinliklerini bitirdiler.

Azerbaycan'a destek için Iğdır'da konvoy oluşturuldu
Azerbaycan'a destek için Iğdır'da konvoy oluşturuldu
Azerbaycan'a destek için Iğdır'da konvoy oluşturuldu
Azerbaycan'a destek için Iğdır'da konvoy oluşturuldu

Sosyal Medya, Ermenistan, Azerbaycan, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'a destek için Iğdır'da konvoy oluşturuldu - Son Dakika

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