Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler - Son Dakika

Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler

IĞDIR Bisiklet Kulübü ile Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği, Ermenistan'ın saldırı düzenlediği Azerbaycan'a destek için kent merkezinde pedal çevirdi.

IĞDIR Bisiklet Kulübü ile Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği, Ermenistan'ın saldırı düzenlediği Azerbaycan'a destek için kent merkezinde pedal çevirdi. Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açan grup, 'Kahrolsun Ermenistan' sloganları attı.

Türkiye'nin Ermenistan ve Azerbaycan'a sınırı bulunan Iğdır'da, Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi. Iğdır Bisiklet Kulübü ile Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği, Azerbaycan'a destek için pedal çevirdi. Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açan gençler, Şehit Mehmet Çavuş anıtına gitti. 'Azerbaycan'ın yanındayız', 'Azerbaycan yalnız değil' ve 'Kahrolsun Ermenistan' sloganı atan grup, "Anavatan'dan Ata vatana selamlarımızı iletiyoruz, başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Beklenmedik futbol zaferleri! İşte favori olmamasına rağmen şampiyonluk göğüslemiş takımlar
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Burada bir açıklama yapan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, "Ermeniler iyice azıttı, ateşkesi bozarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırdılar. Yıllardan beri ateşkesi bozan Ermenilere artık gereken cevabın verilmesi lazım. Maalesef bu konuda Ermeniler her zaman olduğu gibi hayasızca işgal ettikleri topaklardan Azerbaycan'a saldırmak için fırsat kolluyorlar. Biz Türkiye olarak Türk milleti olarak Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir" diye konuştu.

Iğdır Bisiklet Kulübü Başkanı Gökçen Acar, Azerbaycan'a destek vermek için pedal çevirdiklerini söyledi. Azerbaycan'ın yanında olduklarını ifade eden Acar, işgalci Ermenileri kınadıklarını belirtti.

Basın açıklaması sonrası bisikletlerine binen grup, kent merkezinde ellerindeki bayraklarla tur attı. Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki Iğdır yazısı önünde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açan grup, Ermenistan'ı protesto etti.


Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

08:58 "Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok 05:31 Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi 04:35 Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü 03:52 Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti 01:01 Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 21:18 Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi 20:56 Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu 19:30 "Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
08:58
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
05:31
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
04:35
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
03:52
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
01:01
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
21:18
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
19:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 09:04:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]