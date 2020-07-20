Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler - Son Dakika

IĞDIR Bisiklet Kulübü ile Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği, Ermenistan'ın saldırı düzenlediği Azerbaycan'a destek için kent merkezinde pedal çevirdi. Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açan grup, 'Kahrolsun Ermenistan' sloganları attı.
Türkiye'nin Ermenistan ve Azerbaycan'a sınırı bulunan Iğdır'da, Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi. Iğdır Bisiklet Kulübü ile Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği, Azerbaycan'a destek için pedal çevirdi. Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açan gençler, Şehit Mehmet Çavuş anıtına gitti. 'Azerbaycan'ın yanındayız', 'Azerbaycan yalnız değil' ve 'Kahrolsun Ermenistan' sloganı atan grup, "Anavatan'dan Ata vatana selamlarımızı iletiyoruz, başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.
Basın açıklaması sonrası bisikletlerine binen grup, kent merkezinde ellerindeki bayraklarla tur attı. Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki Iğdır yazısı önünde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açan grup, Ermenistan'ı protesto etti.