Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler - Son Dakika

Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler

18.10.2020 15:51

- Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler Çankırı'da bir grup bisiklet sporcusu, yağmur altında Azerbaycan'a destek ve Ermenistan saldırılarını kınamak için pedal çevirdi.

- Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler

ÇANKIRI - Çankırı'da bir grup bisiklet sporcusu, yağmur altında Azerbaycan'a destek ve Ermenistan saldırılarını kınamak için pedal çevirdi.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İHH İl Temsilciliği tarafından Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınamak, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini desteklemek ve farkındalık oluşturmak için bisiklet turu düzenlendi. Anıt alanında başlayan etkinlikte sporcular, yağmur altında Kucaklama Kavşağı'na kadar pedal çevirdi. Vatandaşlar ise ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile destek verdi.

Karatekin Parkı'nda basın açıklaması yapan İHH İl Başkanı Hasan Kale, Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunu ve Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan, yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığını söyledi.

"Uluslararası toplumdan yine hiçbir ses çıkmıyor"

Ermenistan, son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu dile getiren Kale, şunları kaydetti:

"Bir kere daha tüm dünyaya her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Ermenistan bugün de bu tavrını sürdürüyor ve sivillere yönelik çok sayıda füzeli saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırılar karşısında uluslararası toplumdan ise yine hiçbir ses çıkmıyor. Birleşmiş Milletler, 1993 yılı sonuna kadar Ermenistan'ın işgallerini kınayan 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları aldı, ancak Ermenistan bu kararların hiçbirine uymadı. 12 Temmuz 2020 tarihinde ise Ermenistan bu defa Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırdı. Saldırılarda biri general, üçü üst düzey rütbeli asker olmak üzere toplam 11 kişi şehit oldu."

"Kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz"

Azerbaycan bu saldırılar sonrasında topraklarını savurmak için Ermenistan'ın işgalci güçlerine karşı operasyon başlattığını ifade eden Kale, "Bizler dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan'ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve, milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu ocağımızı buradan bildirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Programa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, AK Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç, TÜGŞAV Başkanı Mehmet Uçar ve çok sayıda bisiklet sporcusuyla vatandaş katıldı.

Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler
Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler
Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler
Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler
Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler

Azerbaycan, Bisiklet, Çankırı, Asker, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİNSK üçlüsü Ermenistan'a silah desteği veriyor Komşuların 'park yeri' kavgası kanlı bitti: Karı-kocaya baltayla saldırdılar Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti
Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak         
15:26
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor         
13:09
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Metroda baba kıza şiddet iddiası! O anlar kamerada Metroda baba kıza şiddet iddiası! O anlar kamerada         
12:04
Bursa'da dehşet dolu anlar: Yol vermedi diye otobüs şoförünü önce tekmeledi ardından da silahla üzerine yürüdü Bursa'da dehşet dolu anlar: Yol vermedi diye otobüs şoförünü önce tekmeledi ardından da silahla üzerine yürüdü         
11:31
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
Ermenistan ordusuna cepheyi dar eden Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor Ermenistan ordusuna cepheyi dar eden Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor         
09:55
Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti         
09:47
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 16:01:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan'a destek için pedal çevirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei