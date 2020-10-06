Azerbaycan'a destek için su altında Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açtılar - Son Dakika

Azerbaycan'a destek için su altında Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açtılar
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde İHH Arama Kurtarma Ekibi, Azerbaycan'a destek için su altında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.
ANTALYA'nın Manavgat
ilçesinde İHH
Arama Kurtarma Ekibi, Azerbaycan
'a destek için su altında Türkiye
ve Azerbaycan bayrakları açtı.
İHH Arama Kurtarma Antalya Ekibi, Azerbaycan'a destek için su altı dalışı yaptı. Ali Uygur başkanlığındaki ekip, Manavgat ilçesinde bulunan Side Su Altı Müzesi'ne tüplü dalış yaparak, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı. İHH Başkanı Ali Uygur, "Azerbaycan'ın haklı davasında farkındalık oluşturup desteğimizi ve selamlarımızı göndermek için Side Antik Kenti Su Altı Müzesi'nde tüplü dalış gerçekleştirilip, Türk ve Azerbaycan bayrağı açılmıştır. Mücadeleye destek veren herkese teşekkür ediyor Antalya'dan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz, zaferlerini bekliyoruz inşallah" dedi.
- Antalya
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