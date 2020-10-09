Azerbaycan'a destek konvoyu düzenlendi - Son Dakika

Adıyaman'da Azerbaycan'a destek amacyla yaklasık 100 aractan oluşan konvoy düzenlendi.

Adıyaman Otogarı civarında başlayan destek konvoyuna katılan araçlardan Türk Bayrakları ile Azerbaycan Bayrakları dalgalandırıldı. Yaklaşık 100 aracın yer aldığı destek konvoyuna AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, İHH Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Halil Tekbaş, bazı STK temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kornalar çalarak şehir merkezini turlayan konvoya yoldan geçen vatandaşlarda alkışlar çalarak destek verdi.

Yapılan konvoyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Hak ve haklının yanında durmak zorundayız. Uzun süredir 30 yıldır devam eden işgal var. İşgal edilen Karabağ'ın Azerbaycan toprakları olduğu Birleşmiş Milletlerin en az dört defa verdiği tescil var. Her seferinde Ermenistan'ın işgallerinden dolayı kınama kararı verildi ama bu kararın hiçbir zaman yerine getirilmedi. Yine Ermenistan'ın o işgalle yetinmeyip sivil yerleri bombalaması ile birlikte Azerbaycan haklı bir süreçte Karabağ'daki kendi topraklarını hakkını ve hukukunu kendi topraklarını geri almak adına bir mücadele ortaya koydu. Bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti ve milleti olarak Azerbaycan'ın hep yanında durduk. Aykırı savaş hukuku işleyen bir Ermenistan devleti var. Masum insanlara bombalar atılıyor, sivil hedefler var" dedi.

Daha sonra konuşan Tekbaş ise, "Bizler, her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Yıllardır Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha gösteriyor. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzakta. Bizler dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan'ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konustu. - ADIYAMAN