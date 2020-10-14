Azerbaycan'a destek konvoyu düzenlendi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir çok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Azerbaycan'a destek konvoyu düzenlendi. Konvoyda Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösteren vatandaşlar, araçlarıyla Düzce'de konvoy oluşturdu. Kent merkezinden geçip, Hastane caddesi'ne kadar devam eden konvoyda, Azerbaycan ve Türk Bayrakları açıldı. Dernekler tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunu ve Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığı belirtildi. Ermenistan'ın, son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bizler her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Yıllardır Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha gösteriyor. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk Üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzakta. Sovyetlerin dağılması akabinde bağımsızlıklarını kazanan iki devlet arasında Dağlık Karabağ sorunu sıcak çatışmaya dönüştü. Ermenistan uyuşmaz tavrı ve anlaşmadan uzak talepleriyle bir sonuca ve çözüme ulaşılmasını bugüne kadar engelledi. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ise sorunun çözümüne her zaman yapıcı yaklaştı fakat zarar gören taraf hep onlar oldu."

Ermenistan'ın dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulduğuna işaret edilen açıklamada, "Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da artırarak, tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. Bizler dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan'ın bu haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE