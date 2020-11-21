Azerbaycan'a gelen Rus heyetine havaalanında Covid-19 testi - Son Dakika

Azerbaycan'a gelen Rus heyetine havaalanında Covid-19 testi

21.11.2020 17:44
Azerbaycan'a gelen Rus heyetine havaalanında Covid-19 testi, System.String[]

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gelen Rus heyetine Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Covid-19 testi yapıldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gelen Rus heyetine Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Covid-19 testi yapıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyet, Ermenistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Azerbaycan'a gelmişti. Uçak ile başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na ulaşan Rusya heyetine bir dizi prosedür uygulandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova havaalanında kendilerine Covid-19 testi yapıldığına dair sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Zaharova paylaşımında, "Bakü'deyiz. Havaalanında hızlı Covid-19 testi zorunlu bir prosedür. Herkes hızlı ve dikkatlice işini yapıyor" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Azerbaycan'a gelen Rus heyetine havaalanında Covid-19 testi

Haydar Aliyev, Koronavirüs, Azerbaycan, Rus, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan'a gelen Rus heyetine havaalanında Covid-19 testi - Son Dakika


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