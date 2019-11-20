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Azerbaycan'a giden Cem Yılmaz'dan 'Azeri dansı'
6 saat önce
Komedyenin performansı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Komedyenin performansı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:11
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