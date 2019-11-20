Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'a giden Cem Yılmaz'dan 'Azeri dansı'
Son Dakika Magazin Azerbaycan'a giden Cem Yılmaz'dan 'Azeri dansı' - Son Dakika Magazin

Azerbaycan'a giden Cem Yılmaz'dan 'Azeri dansı'

6 saat önce

Komedyenin performansı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Azerbaycan'a giden Cem Yılmaz'dan 'Azeri dansı', System.String[]

Komedyenin performansı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:11 
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