Azerbaycan'a kimlikle seyahat Karslıları sevindirdi - Son Dakika

Azerbaycan'a kimlikle seyahat Karslıları sevindirdi

01.04.2021 16:48
Azerbaycan'a kimlikle seyahat Karslıları sevindirdi, System.String[]

Türkiye ile Azerbaycan arasında bugünden itibaren vatandaşların kimlik kartları ile seyahat etmeleri Kars'ta sevinçle karşılandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında bugünden itibaren vatandaşların kimlik kartları ile seyahat etmeleri Kars'ta sevinçle karşılandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında hayata geçirilen uygulamanın daha önce yapılması gerektiğini belirten vatandaşlar, 2 devlet 1 millet için hayata geçirilen uygulamanın her iki ülkeye de hayırlı olması dileklerinde bulundular.

"İki devlet diyoruz, aslında tek bir devletiz biz"

Kimlik uygulamasının her iki ülke için de önemli bir adım olduğunu ifade eden Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "Uygulama hem şehrimiz açısından, hem de ülke açısından mutluluk verici ve ticaret ve turizm açısından da ciddi anlamda yükselişe ve gelecekteki ilişkilerimizi daha da güçlendirecek bir uygulamadır. Vize uygulaması ve pasaport uygulamasının kaldırılması, artık kimlik kartıyla geçiş sisteminin gelmesinin iki devlet tek millet mantığına uygun bir hareket olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz artık Azerbaycan ile tek bir devlet haline gelmişiz. İki devlet diyoruz, aslında tek bir devletiz biz, aramızda bu tür serbestliklerin olması gerekir. Kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek bir adımdır bu" dedi.

"Artık iki devlet değil de, tek millet, tek devlet gibi olacağız"

"Azerbaycan'a vizesiz bir şekilde kimlikle geçiş yapacağız" diyen vatandaşlardan Turan Sürmeli, "Çok sevindirici bir haber, zaten biz iki devlet bir milletiz. Aynı kökte yetişen ulu çınarın dalları gibiyiz. Çok mutlu olduk. Oradaki insanlar buraya gelebilecek, bizler oraya gidebileceğiz rahat bir şekilde, vizesiz bir şekilde, kimlikle geçiş yapabileceğiz. Birbirimizin sevincine sevinen, üzüntüsüne üzülen, artık iki devlet değil de, tek millet, tek devlet gibi olacağız inşallah" diye konuştu.

"Azerbaycan Türkiye'dir, Türkiye Azerbaycan'dır"

İki devletin de bayraklarında ay yıldız olduğunu vurgulayan vatandaşlardan Cabbar Beykız, "Kesinlikle çok güzel bir uygulama, bence geç kalınmış bir uygulama, biz ezelden beri hep söyleriz, iki devlet tek millet diye, halbuki biz tek milletiz, tek devletiz. İkimizin de bayrağının üzerinde ay yıldız var. Kimlikle girilmesi çok iyi, Azerbaycan Türkiye'dir. Türkiye Azerbaycan'dır. Bunun ötesi yok" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıklı olarak kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol 10 Aralık 2020'de imzalanmıştı.

Protokole göre iki ülke vatandaşları bugünden itibaren karşılıklı seyahatlerini vize ve pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek. - KARS

Azerbaycan'a kimlikle seyahat Karslıları sevindirdi
Azerbaycan'a kimlikle seyahat Karslıları sevindirdi
Azerbaycan'a kimlikle seyahat Karslıları sevindirdi

Azerbaycan, Türkiye, Turizm, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'a kimlikle seyahat Karslıları sevindirdi - Son Dakika


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