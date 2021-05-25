Azerbaycan A Milli Futbol Takımı Antalya'da

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım ile Alanya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Azerbaycan Milli Takımı Antalya'ya geldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım ile Alanya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Azerbaycan Milli Takımı Antalya'ya geldi. Azerbaycan Milli Takımı, Bakü'den kalkan uçak Antalya Havalimanı'na ulaştı. TFF yetkililerinin karşıladığı kafile daha sonra kalacağı otele hareket etti. Türkiye ile Azerbaycan arasında 27 Mayıs Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

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