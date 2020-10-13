DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 18

13.10.2020 15:48
DHA YURT BÜLTENİ - 18, System.String[]

Azerbaycan'a nişan yüzüğünü gönderen öğretmen: 'Varımızla yoğumuzla yanınızdayız' demek istedimAZERBAYCAN Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'e yazdığı bir mektupla nişan yüzüğünü ve Türk bayrağı gönderen Kahramanmaraş'ta öğretmen Uhud Polat (30), Azerbaycan'a destek için böyle bir...

Azerbaycan'a nişan yüzüğünü gönderen öğretmen: 'Varımızla yoğumuzla yanınızdayız' demek istedim

AZERBAYCAN Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'e yazdığı bir mektupla nişan yüzüğünü ve Türk bayrağı gönderen Kahramanmaraş'ta öğretmen Uhud Polat (30), Azerbaycan'a destek için böyle bir davranışta bulunduğunu belirterek, " Türkiye'nin hem onların yanında hem de arkasında olduğunu gösterebiliriz diye düşünürken, bir mektup yazmaya karar verdik ve içerisine de şanlı bayrağımızı ve kendi nişanımda takılan naçizane nişan yüzüğünü bıraktım. Sebebi şuydu; 'Varımızla, yoğumuzla sizin yanınızdayız' demek istedik" dedi.

Özel bir okulda görev yapan öğretmen Uhud Polat, içerisinde kendisi gibi öğretmen olan eşi Gamze'nin isminin yazılı olduğu nişan yüzüğünü Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'e gönderdi. Başta Büyükelçi İbrahim olmak üzere tüm Azerbaycanlıları duygulandıran Polat, mektubu neden yazdığını ve yüzüğü neden gönderdiğini anlattı.

'BÜYÜKELÇİ, YÜZÜĞÜ İADE ETMEK İSTEDİ AMA KABUL ETMEDİM'Azerbaycan'ın Gence şehrinin bombalanmasından çok etkilendiklerini, sanki Gence'ye değil de Türkiye'ye atılan bir bomba gibi hissettiklerini belirten Uhud Polat, şunları söyledi: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını derinde yaşadık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin nasıl yanlarında olabiliriz, nasıl onlara destek olabiliriz, Türkiye'nin hem onların yanında hem de arkasında olduğunu gösterebiliriz diye düşünürken, bir mektup yazmaya karar verdik. Bu mektubun içerisine de şanlı bayrağımızı ve kendi nişanımda takılan naçizane nişan yüzüğünü bıraktım. Sebebi şuydu; varımızla yoğumuzla sizin yanınızdayız demek istedik. Bu mektup Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği'ne iletildikten sonra Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim Beyefendi aradı beni. Yazmış olduğum mektuptan çok etkilendiğini, çok duygulandığını söyleyip, nişan yüzüğümü tekrar iade etmek istediğini söylediler. 'Ben onu Azerbaycan ordusuna göndermiştim, bunu tekrar kabul edemem' dedim. Bundan da çok büyük mutluluk duyup, duygulandılar, tekrar teşekkür ettiler."'MEKTUBU EŞİMLE BİRLİKTE YAZDIK'Mektupla gönderdiği yüzüğün 2017'de yapılan nişan töreninde parmağına takıldığını ve eşi Gamze ile 2019'un haziran ayında yapılan törenle dünya evine girdiklerini ifade eden Uhud Polat, şöyle devam etti:

"Biz, öyle bir milletiz ki geçmişte Bosnalı ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz bize aynı yardımı yaptılar. Biz de kadirşinaslığımızı göstermek üzere bu mektubu yazmak istedik. Bu bir semboldür, eminim bunu ben yapmasam başka bir vatandaşımız yapardı. İyi ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz var, inşallah tez zamanda onların içinde bulundukları savaş durumu bir an önce biter ve Karabağ özgürlüğüne kavuşur. Dünya kamuoyu Azerbaycan'ı yalnız zannetmesin, kardeşleri her zaman onların yanındalar. Kardeşler yere düşmeden birbirlerini ellerinden tutup, ayağa kaldırırlar ve Azerbaycanlı bir şehit asker için ya da sivil bir vatandaş için ağlayan annenin, babanın gözünden akan yaş, bizim gözümüzden akan yaştan farksızdır. Allah ölenlere rahmet eylesin, şehitlerimize mağfiret eylesin. Eşim de bana destek oldu ve birlikte yazdık bu mektubu. O da çok mutlu oldu böyle bir destekte bulunduğumuzdan dolayı."

DHA YURT BÜLTENİ - 18
DHA YURT BÜLTENİ - 18
DHA YURT BÜLTENİ - 18
DHA YURT BÜLTENİ - 18

Azerbaycan, Ankara, Atama, Uhud, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

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