Azerbaycan'a yapılan saldırıya tepki - Son Dakika

Başkan Doğanses, basın açıklamasında, açıklamasında, "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak üzere başlattığı askeri harekatı destekliyor, her şart altında ve her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Ermenistan, terörist bir devlettir. Kadim Türk toprakları Karabağ ve çevresindeki bölgeleri emperyalist devletlerin desteği ile işgal altında tutmaktadır. Şimdi de Azerbaycan topraklarına ve sivil yerleşimlere tüm uluslararası kurallara uymaksızın saldırmıştır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermeni saldırılarına misliyle ve anında cevap vermiştir. Bu saldırılar ve Karabağ işgalinin devamı, Kafkaslardaki barış ve istikrar ortamını bozmaya yönelik tehlikeli girişimlerdir. Türk Dünyası'nın kanayan yarası Karabağ işgali inşallah yakın zamanda son bulacaktır. Türkiye ile Azerbaycan ve Türk Dünyası arasına hançer gibi yerleştirilen Ermenistan, kadim Türk topraklarından def edilecektir. Biz iki devlet devlet tek milletiz. Türk dünyası için Azerbaycan candır. Oradaki kardeşlerimizin ayağına diken batsa biz yüreğimizde hissederiz. Azerbaycan yalnız değil, arkasında 360 milyonluk Türk dünyası var. Ermenistan konuşulmaya değmeyecek küçük basit bir ülkeyken, Türk dünyasının gündemini işgal etmeye çalışıyorlar. Azerbaycan bizim kardeşimizdir! Bizler kardeşlerimizle birlikte savaşmaya da ölmeye de her daim hazırız. Azerbaycan topraklarına 27 Eylül 2020 Pazar günü gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR