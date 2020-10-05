Azerbaycan'a Zonguldak'tan karikatürlü destek - Son Dakika

Azerbaycan'a Zonguldak'tan karikatürlü destek

- (Özel) Azerbaycan'a Zonguldak'tan karikatürlü destek Çizdiği karikatürler sosyal medyada beğeni rekoru kırdı Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için sürdürdüğü mücadeleye bir destek de Zonguldak'tan geldi.

- (Özel) Azerbaycan'a Zonguldak'tan karikatürlü destek

Çizdiği karikatürler sosyal medyada beğeni rekoru kırdı

ZONGULDAK - Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için sürdürdüğü mücadeleye bir destek de Zonguldak'tan geldi. Çizdiği karikatürlerle büyük ilgi gören karikatürist Şerif Cihan, Azerbaycan'a destek karikatürleri çizdi. Çizimler, sosyal medyada kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

Kilimli ilçesinde yaşayan karikatürist Şerif Cihan, Azerbaycan'ın işgal edilen toprakları geri almak için sürdürdüğü mücadeleye destek verdi. Karabağ ve Hocalı'da yaşananların hafızalardan silinmediğini ifade eden Cihan, Azerbaycan'a çizdiği karikatürlerle destek verdiğini ifade etti. Azerbaycan'ın 30 yıl sonra harekat başlatmasının kendisini gururlandırdığını belirten Şerif Cihan, şöyle dedi:

"Hobi olarak da karikatür çiziyorum. Çocukluğumdan beri karikatür çiziyorum. Gazetelerde ve sosyal medyada da 15-20 yıldan beri çiziyorum. Ama çocukluktan gelen bir şey. Karabağ olayını zaten biliyoruz. Azerbaycan'ın 30 yıl sonrası böyle bir harekat başlatması bizi gururlandırdı. 30 seneden beri içimizde bir yaraydı. Ben bir Türk Milliyetçisiyim. Karabağ ve Hocalı'da yaşananları hepimiz biliyoruz. Şu anda Azerbaycan'ın yaptığı çok doğru. İnşallah sonunu getirir. Karabağ'ı tekrar kendi topraklarına katar. Ermeni güçlerini oradan defeder. Bir Türk olarak onlara destek olmak istedim. Benim de sanatım bu. Bu şekilde olayları takipçilerime göstermek istedim. Azerbaycan'ın karşısında olan gizli güçleri göstermek istedim. Zaten bunları dünya biliyor. Karikatürleri sosyal medyada da paylaştığımda beğenen insanlar çok. Genelde Türklerin hep arzusu bu. Duygularımı kağıda döküyorum. Belki de milyonlarca insanın duyguları. Ben bunları çizince insanlar da kendi duygularını yansıtıyor. Bütün Türklerin istediği bu, çok iyi bir harekat. Bütün gönlümüz Azerbaycanlı kardeşlerimizle."

Cihan'ın çizdiği karikatürler ise kısa sürede sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.

Azerbaycan'a Zonguldak'tan karikatürlü destek
Azerbaycan'a Zonguldak'tan karikatürlü destek
Azerbaycan'a Zonguldak'tan karikatürlü destek
Azerbaycan'a Zonguldak'tan karikatürlü destek
Azerbaycan'a Zonguldak'tan karikatürlü destek
Azerbaycan'a Zonguldak'tan karikatürlü destek
Azerbaycan'a Zonguldak'tan karikatürlü destek

Azerbaycan, Zonguldak, Karabağ, İşgal, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Azerbaycan'a Zonguldak'tan karikatürlü destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bayern Münih, Juventus'tan eski futbolcusu Douglas Costa'yı kiraladı Galatasaray'da Taylan Antalyalı 2 hafta forma giyemeyecek Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni 127 teröristi deşifre etti Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün         
17:42
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi         
16:48
İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak         
16:33
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor         
15:38
Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor         
15:00
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü         
14:00
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 18:31:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan'a Zonguldak'tan karikatürlü destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei