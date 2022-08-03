AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ MEMMEDOV, EXPO 2023 ALANINI GEZDİ - Son Dakika
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AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ MEMMEDOV, EXPO 2023 ALANINI GEZDİ

03.08.2022 16:05
AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ MEMMEDOV, EXPO 2023 ALANINI GEZDİ

AZERBAYCAN Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, EXPO 2023 Kahramanmaraş Rekreasyon Alanı'nı gezdi.

AZERBAYCAN Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, EXPO 2023 Kahramanmaraş Rekreasyon Alanı'nı gezdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi'nce Cumhuriyet'in 100'üncü yılında gerçekleştirilecek olan EXPO için bir taraftan rekreasyon alanında çalışmalar aralıksız devam ederken, diğer taraftan tanıtım faaliyetleri de yapılıyor. Bu kapsamda Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in daveti üzerine Kahramanmaraş'a geldi. İlk olarak Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret eden Memmedov, daha sonra Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda oda yönetimi ve kentte faaliyet gösteren Azerbaycanlı iş insanlarıyla buluştu.

Ziyaretlerin ardından Başkan Hanefi Mahçiçek ile Büyükelçi Reşat Memmedov, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı'na geçti. Burada Başkan Mahçiçek, Memmedov'a hem alanı gezdirerek hem de tanıtım filmi eşliğinde EXPO 2023'ün içerisinde bulunan projelerle ilgi bilgiler verip, Azerbaycan halkını 23 Nisan 2023'de açılacak olan EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş'a davet etti.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov ise EXPO 2023'ü kendi gözleriyle görmenin önemli olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş'ta olmak ve EXPO 2023'ü gözlerimle görebilmek çok önemliydi. Azerbaycan'a kendi gördüğüm gözle anlatacağım burayı. Türkiye'nin her bir değeri, Azerbaycan'ın da değeridir. Eminim ki bu EXPO'da Türkiye, Azerbaycan ve Kahramanmaraş için değerli olacaktır. Tüm Azerbaycan halkını EXPO 2023'e davet ediyorum? dedi.

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Kaynak: DHA

Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş, Azerbaycan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ MEMMEDOV, EXPO 2023 ALANINI GEZDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ MEMMEDOV, EXPO 2023 ALANINI GEZDİ - Son Dakika
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