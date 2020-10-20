Azerbaycan askeri müjdeyi Ermenistan güçleriyle cephede çarpışırken aldı - Son Dakika

Azerbaycan ordusunda görevli ve Ermenistan ile cephede çarpışan asker Nadir Ibadov'un dünyaya gelen üçüz bebeklerinin tüm masrafları Haydar Aliyev Vakfı tarafından karşılandı.

Azerbaycan ordusunda görevli Nadir İbadov, Ermenistan ile sınır hattında cephede çarpıştığı an hamile eşi hastanede üçüz bebek dünyaya getirdi. Haydar Aliyev Vakfı ise harekete geçerek, İbadov ailesinin doğum masraflarını cephede savaşan Nadir Ibadov'un yenidoğan üçüzlerinin hastane masraflarını karşıladı. Ibadov, iki erkek çocuğuna şehit olan silah arkadaşlarından Polad ve Mübariz adını verirken, kızına da Mehriban adını taktı.