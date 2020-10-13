Azerbaycan askerleri Ermenistan'a ait mühimmatları ele geçirdikleri anları paylaştı: Ermenilerin anasını ağlattık

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Her fırsatta sivillere saldıran Ermenistan kentleri hedef alırken, Azerbaycan ordusu ise bölgede Türk SİHA'larıyla işgalci Ermenistan'a cephede cevap veriyor.

TANK VE ASKERİ KAMYON ELE GEÇİRİLDİ

Azerbaycan özel kuvvetlerinin düzenlediği operasyon sonrası çekilen bir videoda, kayıp veren Ermenistan ordusuna ait mühimmatlar görüntülendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 1 tank ve 3 askeri kamyonun kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

SİHA'LAR GÖZ AÇTIRMIYOR

Azerbaycan'ın etkili operasyonları karşısında paniğe kapılanlardan biri de sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Harutyan'ın sığınakta toplantı halinde olduğu görülmüştü.