Son dakika haberi | - Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti - Son Dakika

Son dakika haberi | - Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
19.11.2020 23:06
Bir son dakika haberine göre - Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti Azerbaycan askerleri Karabağ'da Türk bayrağı dikti.
- Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
BAKÜ - Azerbaycan askerleri Karabağ'da Türk bayrağı dikti.
Azerbaycan'la Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğuyla imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan'ın çıktığı bölgelere Azerbaycan ordusu yerleşiyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Karabağ'da bulunan Azerbaycan askerleri Türk bayrağı dikiyor.
Görüntüde bayrağı diken askerlerden biri, "Karabağ'ın kurtarılmasında bize yakından destek olan kardeşimi bir devlet iki millet Türkiye'nin şerefine Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla birlikte dikilecektir. Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.
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