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Son dakika haberi: Azerbaycan askerlerinin Ermenistan sınırını ihlal ettiği iddiasında bulunan Paşinyan'a yanıt - Son Dakika

Son dakika haberi: Azerbaycan askerlerinin Ermenistan sınırını ihlal ettiği iddiasında bulunan Paşinyan'a yanıt

15.11.2021 16:55
Son dakika haberi: Azerbaycan askerlerinin Ermenistan sınırını ihlal ettiği iddiasında bulunan Paşinyan'a yanıt

Son dakika haberine göre Azerbaycan askerlerinin Ermenistan-Azerbaycan sınırını ihlal ettiği iddiasında bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, "Azerbaycan askerleri ülkemizin egemen topraklarında görevlerini icra etmektedir" dedi.

Azerbaycan askerlerinin Ermenistan-Azerbaycan sınırını ihlal ettiği iddiasında bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, "Azerbaycan askerleri ülkemizin egemen topraklarında görevlerini icra etmektedir" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, son dönemlerde Ermenistan tarafından yapılan provokasyonlara yanıt olarak, "Azerbaycan askerleri ülkemizin egemen topraklarında görevlerini icra etmektedir. Öyle ki 9 Kasım'da yaklaşık 60 Ermeni askerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ilinin Karagol istikametindeki mevzilerine giden yolda konuşlanması, 13 Kasım'da Ermeni silahlı kuvvetlerinin, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilindeki mevzilerine ateş altına alması, aynı zamanda Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 14 Kasım'da 2 ülke sınırındaki Laçın bölgesi istikametine konuşlanarak yeni bir provokasyon yapma hazırlığına cevaben Azerbaycan tarafından gerekli tedbirler hayata geçirilmiştir. Azerbaycan askerlerinin, ülkemizin egemen topraklarında görevlerini icra ettiklerini vurgulamak isteriz. Aynı zamanda mevcut gerilimin sorumlusunun doğrudan Ermenistan'ın askeri-politik yönetiminin olduğunu hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN, SAVUNMA BAKANI KARAPETYAN'I GÖREVDEN ALDI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Güvenlik Konseyi toplantısında, Ermenistan Savunma Bakanı Arshak Karapetyan'ı görevden aldığını duyururken, "Dün yaşananların analizi sonucunda bu karar alındı" dedi. Karapetyan'ın yerine Başbakan Yardımcısı Suren Papikyan Savunma Bakanlığı görevine getirildi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın doğu sınırlarına girdiğini de yine bu toplantıda iddia etmişti.

(Kamil Nadirli/İHA)

Son dakika haberi: Azerbaycan askerlerinin Ermenistan sınırını ihlal ettiği iddiasında bulunan Paşinyan'a yanıt

Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Ermenistan, İcra, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Azerbaycan askerlerinin Ermenistan sınırını ihlal ettiği iddiasında bulunan Paşinyan'a yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Azerbaycan askerlerinin Ermenistan sınırını ihlal ettiği iddiasında bulunan Paşinyan'a yanıt - Son Dakika
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