Azerbaycan: "Ateşkes Ermenistan tarafından ihlal edildi" - Son Dakika

Azerbaycan: "Ateşkes Ermenistan tarafından ihlal edildi"

10.10.2020 13:01
Azerbaycan:

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkese rağmen Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail hattında saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkese rağmen Ağdere-Terter ve Fuzuli- Cebrail hattında saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün yerel saatle 12.00'den itibaren ateşkes ilan edilmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, "Ermenistan, Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail hattında saldırı girişiminde bulundu. Aynı zamanda bazı yerleşim yerlerimiz de Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından topçu ateşi altında. Düşmanın tüm saldırı girişimlerine birimlerimiz tarafından başarıyla karşı konuldu" ifadeleri yer aldı. - BAKÜ

Azerbaycan, Ermenistan, Saldırı, Ateşkes, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycan: 'Ateşkes Ermenistan tarafından ihlal edildi' - Son Dakika

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