Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun uçaksavar sistemlerini imha etti - Son Dakika

Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun uçaksavar sistemlerini imha etti
10.10.2020 18:34
Azerbaycan ordusunun, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiği bildirildi.
Azerbaycan ordusunun, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, zırhlı araçların nokta atışıyla tek tek imha edildiği görülüyor.
Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun ateşkesi alenen ihlal ettiğini duyurmuştu.
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