Azerbaycan AVM'leri 1 ay süreyle kapattı - Son Dakika
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Azerbaycan AVM'leri 1 ay süreyle kapattı

6 saat önce

Azerbaycan'da korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alışveriş merkezleri kapatıldı.

Azerbaycan AVM'leri 1 ay süreyle kapattı, System.String[]

Azerbaycan'da korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alışveriş merkezleri kapatıldı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs, ülkeleri yeni tedbirler almaya zorluyor. Azerbaycan Bakanlar Kurulu, yarından itibaren ülkede faaliyet gösteren tüm alışveriş merkezlerinin 1 ay süreyle kapatılacağını duyurdu. Azerbaycan'da önceden alınan tedbirler doğrultusunda kafeler, restoranlar, kahvehaneler ve internet kafeler gibi insanların sık toplandığı işletmelerin çalışma saatleri 15.00'a kadar sınırlandırılmıştı. Yetkililer, amaçlarının vatandaşların mümkün olduğu kadar temastan uzak tutmak olduğunu kaydederken, marketler ve eczaneler dışında insanların sık toplandığı işletmelere yönelik yapılan kısıtlamaların devam edeceğini vurguladı.


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Çin Halk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kabine, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:28 Kaynak: İHA

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