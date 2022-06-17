Azerbaycan, Avrupa'ya Doğalgaz Arzını Artırmak İçin Avrupa Komisyonu'yla İşbirliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan, Avrupa'ya Doğalgaz Arzını Artırmak İçin Avrupa Komisyonu'yla İşbirliği Yapıyor

17.06.2022 14:01
Azerbaycan, Avrupa'ya Doğalgaz Arzını Artırmak İçin Avrupa Komisyonu'yla İşbirliği Yapıyor

BAKÜ, 17 Haziran (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Perşembe günü yaptığı açıklamayla ülkesinin Avrupa'ya doğalgaz arzını artırmak için Avrupa Komisyonu'yla işbirliği yaptığını duyurdu.

BAKÜ, 17 Haziran (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Perşembe günü yaptığı açıklamayla ülkesinin Avrupa'ya doğalgaz arzını artırmak için Avrupa Komisyonu'yla işbirliği yaptığını duyurdu. Küresel Bakü Forumu'nda konuşan Aliyev, Avrupa'daki durumun büyük oranda değiştiğini söyledi. Aliyev, "Avrupa'da Azerbaycan'ın enerji kaynaklarına olan talep artıyor ve artan talebi karşılamak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

Son birkaç yılda birçok Avrupa ülkesinin doğalgaz tedariki için Azerbaycan'la görüştüğünü kaydeden Aliyev, "Artık bu konuda Avrupa Komisyonu'yla işbirliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Küresel enerji piyasalarındaki durumu kestirilemez olarak niteleyen Aliyev, bu durumun üreticilerle tüketiciler arasında uyumsuzluğa yol açtığını ve bunun üreticiler açısından da bir risk olduğunu belirtti. Aliyev, "Eğer petrol ve doğalgaz üreten ülkelerin bu yüksek fiyatlardan memnun olduğunu düşünülürse bu, yanlış bir değerlendirmedir. Üreticiler, tüketiciler ve istikrarlı bir piyasa arasındaki çıkar dengesi, üreticilerin gerçekte ihtiyaç duyduğu şeydir ve Azerbaycan'ın aktif şekilde katıldığı OPEC+'nın çabaları bu yöndedir" dedi. Daha önce yaptığı açıklamada ülkenin doğalgaz arzının geçen yıl 20 milyar metreküpe ulaştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın 2022'de 24 milyar metreküp doğalgaz üretmeyi planladığını, Avrupa'ya verilecek 10 milyar metreküpün üzerinde doğalgazın buna dahil olduğunu dile getirmişti.

Azerbaycan, 2020 yılının son aylarında Hazar Denizi'ndeki Şahdeniz sahasından Güney Doğalgaz Koridoru aracılığıyla Avrupa'ya ticari doğalgaz teslimatının başladığını duyurmuştu. Azerbaycan şu anda Türkiye, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya'ya doğalgaz veriyor. 9. Küresel Bakü Forumu, "Küresel Dünya Düzeninde Zorluklar" temasıyla Perşembe günü Bakü'de başladı. Üç gün sürecek toplantıda cumhurbaşkanları, eski liderler, uluslararası örgütlerin başkanları ve diğer ileri gelenler dahil olmak üzere 50 ülkenin üst düzey temsilcileri bir araya gelecek.

YORUMLAR
500
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan, Avrupa'ya Doğalgaz Arzını Artırmak İçin Avrupa Komisyonu'yla İşbirliği Yapıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:33 Kurbanlık için Bayburt'a götürülen iki inek sahibinin elinden kaçtı! Açık buldukları markete giren inekler reyonların arasında dolaştı
13:29 Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi geldi! Romain Saiss 2+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı
13:20 Dizisi Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz'dan şaşırtan Disney Plus paylaşımı: Sorun olursa ben buradayım
13:08 Yerdeki uçakla kavga eden alkollü vatandaş sitem etti: Daha uçamıyorsun bile
13:05 Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi
12:59 NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi
12:53 Hayat ona kabus oldu! Her hafta deri değiştiren yılan adamı görenler hayrete düşüyor
12:10 Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı
11:46 Efsane boksör Mike Tyson'ın arı kostümlü görüntüleri sevenlerini şaşkına çevirdi!
11:37 Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 14:04:49. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan, Avrupa'ya Doğalgaz Arzını Artırmak İçin Avrupa Komisyonu'yla İşbirliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement