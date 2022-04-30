Azerbaycan Avrupa'ya Gaz Arzını Bu Yıl Yüzde 30 Artırmayı Planlıyor - Son Dakika
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Azerbaycan Avrupa'ya Gaz Arzını Bu Yıl Yüzde 30 Artırmayı Planlıyor

30.04.2022 11:58
Azerbaycan Avrupa'ya Gaz Arzını Bu Yıl Yüzde 30 Artırmayı Planlıyor

BAKÜ, 30 Nisan (Xinhua) -- Azerbaycan'ın devlet petrol şirketi SOCAR Cuma günü, bu yıl Avrupa'ya doğalgaz arzını yüzde 30 artırmayı ve 10,5 milyar metreküp gaz pompalamayı planladığını açıkladı.

BAKÜ, 30 Nisan (Xinhua) -- Azerbaycan'ın devlet petrol şirketi SOCAR Cuma günü, bu yıl Avrupa'ya doğalgaz arzını yüzde 30 artırmayı ve 10,5 milyar metreküp gaz pompalamayı planladığını açıkladı. SOCAR'ın yazılı açıklamasında, "Avrupa pazarına doğrudan erişim, Azerbaycan'ın ihracat kapasitesinin çeşitlenmesini sağladı. Bu, Azerbaycan ekonomisine değer katarken, aynı zamanda ülkenin Avrupa'nın güvenilir gaz tedarikçisi konumunu güçlendiriyor" ifadeleri yer aldı. Azerbaycan, 2022'nin ilk çeyreğinde Avrupa'ya 2,6 milyar metreküp doğalgaz ihraç etti. Azerbaycan, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla Avrupa'ya ticari doğalgaz sevkiyatına 2020 sonlarında başladı. Bu boru hattı, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki dev Şah Deniz II sahasından gaz pompalayan 3.500 km uzunluğundaki Güney Gaz Koridoru'nun son ayağını oluşturuyor.

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Azerbaycan, Doğalgaz, Petrol, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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